Der 5. BLootz-Abend mit Conny Lehr live!

EIN HERBSTLICHES WALDRAUSCHEN mit BLOOTZ!

Knistern, Rascheln, Brummen, Winden, Wehen, Hauchen, Fispern, Raunen – ein einziges Waldrauschen im Herbst… Im Erdhaus, mitten im Wald, genießt Ihr die einzigartige Atmosphäre massiven Holzes rund um ein offenes Feuer, bei gutem Essen und Schwungmusik von Conny mit Schwester Jutta: urgemütlich! Und soo schön lecker! Und dann wird’s lustig!

18:00 Uhr Ankommen und Einstimmung mit Begrüßungsdingerlen…

ab 18:30 Uhr Essen