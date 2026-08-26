Der 5. BLootz-Abend mit Conny Lehr live!

EIN HERBSTLICHES WALDRAUSCHEN mit BLOOTZ!
Knistern, Rascheln, Brummen, Winden, Wehen, Hauchen, Fispern, Raunen – ein einziges Waldrauschen im Herbst… Im Erdhaus, mitten im Wald, genießt Ihr die einzigartige Atmosphäre massiven Holzes rund um ein offenes Feuer, bei gutem Essen und Schwungmusik von Conny mit Schwester Jutta: urgemütlich! Und soo schön lecker! Und dann wird’s lustig!
18:00 Uhr Ankommen und Einstimmung mit Begrüßungsdingerlen…
ab 18:30 Uhr Essen
- Herbstliche Suppen
- Verschiedene hausgemachte deftige, herzhafte und süße Blootze
- Die großen Vesperbretter mit heimischer Wurst, Käse, Obazda und Salate
- 1 Gläsle Moscht, Cidre oder Federweißer inklusive!
- Apfel- und Zwetschgen-Crumble mit Vanilleeis
- Live! Conny Lehr rockt das Haus mit Akkordeon!
Info
WALDORADO Katzenberg 2, 97980 Bad Mergentheim
Freizeit & Erholung