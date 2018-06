Der 58. Neue Montagskreis: "Der Kitt bröckelt - Bezahlbarer Wohnraum - aber wie?"

Wohnraum wird vor allem in den Ballungsräumen immer knapper, die Mieten schießen in die Höhe, der Eigentumserwerb wird unerschwinglich. Wohnungsnot treibt die Gesellschaft auseinander:

´Der Kitt bröckelt´. Boden-Bauen-Wohnen, wer hat die Macht heute, und wie sollte es zukünftig sein?Gerd Kuhn, Universität Stuttgart, Institut Wohnen und Entwerfen, Vorsitzender des Aufsichtsrats des Bau- und Heimstättenvereins eG in Stuttgart, informiert, wie erfolgreiche Wohnungsbaupolitik prinzipiell gestaltet werden muss: modernes, soziales Bodenrecht, gemeinnütziger Genossenschaftsbau, Wiederkaufsrecht, Wiederverkaufsrechtevon Städten und Gemeinden, Sozialquote, Konzeptvergabe und Mietpreisbremse.Tim von Winning, seit 2015 Baubürgermeister in Ulm, zeigt ganz praktisch am Beispiel Ulm wie verhindert werden kann, dass auf Grund von Wohnungsnot ´der Kitt weiter bröckelt´. - Ein Modell für Stuttgart?

Moderation: Michael Zeiß, Journalist, ehemaliger SWR-Fernsehchefredakteur

Der Neue Montagskreis findet in Kooperation mit dem Theaterhaus statt und wird unterstützt von KONTEXTWOCHENZEITUNG | www.der-neue-montagskreis.de

Eintritt frei

Anmeldung erforderlich: anmeldung@neuer-montagskreis.de

Telefonische Auskunft und Reservierung unter

(0711) 40 20 7-20 /-21 /-22 /-23

täglich von 10:00 – 21:30 Uhr