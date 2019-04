Der 62. Neue Montagskreis:

Mit Evelyne Gebhardt (SPD) und Oliver Schmidt (Junge Europäische Föderalisten)

Macron warnt: „Noch nie seit dem zweiten Weltkrieg war Europa so wichtig. Und doch war Europa noch nie so in Gefahr“.Die Sozialdemokraten fordern gegen die Spaltung ein „Soziales Europa“, vor allem ei-nen europäischen Mindestlohn und eine gerechte Besteuerung der europäischen Konzerne.Das Rezept der Jungen Europäischen Föderalisten gegen den Populismus: die Ju-gend in ganz Europa mobilisieren! Viel mehr gesellschaftliche Teilhabe aller jugendli-chen Schichten in Europa, nicht nur wirtschaftlich, sondern auch sozial, politisch, kul-turell. Gerade bei Jugendlichen sei die Idee einer gestärkten europäischen Zivilge-sellschaft und des fortschreitenden Zusammenhalts besonders stark verankert.

Kurz vor den Europawahlen diskutiert Evelyne Gebhardt, die Spitzenkandidatin der SPD in Baden-Württemberg und Vizepräsidentin des Europaparlaments mit Oliver Schmidt von den Jungen Europäern.Moderation: Michael Zeiß, Journalist, ehemaliger SWR-Fernsehchefredakteur