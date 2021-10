Der 69. Neue Montagskreis: Afghanistan – Krise ohne Ende

Eine Diskussion mit dem Autor Emran Feroz, Suzanne Lipovac (KinderBerg), Serkan Eren (Stelp) und den afghanischen Schwestern Zohra und Nehal

Wir haben die Bilder vor Augen. Flucht-Chaos und blutiges Attentat am Flughafen Kabul. Was mit der Operation Enduring Freedom 2001 begonnen hat, beschreibt Emran Feroz als „den längsten Krieg gegen den Terror“. Seine Familie floh wegen der sowjetischen Intervention, Feroz studierte Islam-Wissenschaften in Tübingen und berichtete immer wieder aus dem geschundenen Land.

Suzana Lipovac kritisiert, „wir hatten schon vor Jahren Listen unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an das Außenministerium geschickt, bis heute ist faktisch nichts passiert.“ Mit ihrer Organisation KinderBerg organisierte sie viele Hilfsprojekte, noch heute ein Waisen- und ein Gästehaus für Mütter und Kinder in Afghanistan.

Zohra und Nehal, zwei junge afghanischen Frauen, mussten vor Jahren dramatisch fliehen, leben in Stuttgart und erkannten auf Instagram im Chaos des Kabuler Flughafens überraschend ihre Eltern wieder, die bislang als verschollen galten. Serkan Eren organisiert mit der Organisation Stelp private Flüge, um Betroffene aus Afghanistan zu evakuieren. „Die Taliban sind vor Ort, da brauchen wir uns nichts vormachen“, sagt Emran Feroz. „Nichts ist vorbei in Afghanistan“, meint Suzana Lipovac.

Afghanistan – Krise ohne Ende. Moderation Michael Zeiß, Journalist, ehemaliger SWR-Chefredakteur