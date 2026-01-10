Christine Gnann und Jörg Pauly DER 75. GEBURTSTAG

Eine Theaterrevue für unsere Komödie im Marquardt

Uraufführung

Herzlichen Glückwunsch! Die Komödie im Marquardt wird 75 – feiern Sie mit!

Im Jahr 1951 zog die Komödie in den Goldenen Saal im Marquardt-Bau ein. Heute blicken wir zurück auf eine ereignisreiche Vergangenheit: auf unzählige Premieren, Vorstellungen, Jubel, Applaus und Freudenmomente. Begeben Sie sich mit uns auf eine Zeitreise durch 75 Jahre Theatergeschichte voller Erinnerungen und Büh- nen-Highlights.

In „Der 75. Geburtstag“ dreht sich alles um eine Jubiläumsrevue, die ein zusammengewürfeltes Organisationskomitee auf die Beine stellen soll. Nach diversen Diskussionen, Kompromissen und Planänderun- gen gelingt ihnen eine eindrückliche Show, die die Geschichte der Komödie wieder lebendig werden lässt: von Musical bis Mundart, von Klassiker bis Krimikomödie und von Heesters bis Hirschle.

Die Jubiläumsrevue wird inszeniert von Christine Gnann, die mit „Häberle und Pfleiderer“ bereits ihr feines Gespür für den Umgang mit historischen Figuren und Ereignissen unter Beweis gestellt hat.

Feiern Sie gemeinsam mit uns und unserem Ensemble, bestehend aus Monika Hirschle, Jörg Pauly, Reinhold Weiser, Gideon Rapp, Bianca Spiegel und Bernadette Hug. Eine Geburtstagsfeier mit Charme, Witz und Musik – genau wie unsere Komödie.