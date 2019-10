Ein mitreißendes Theaterstück, das richtig Lust auf lesen macht - für Bücherwürmer und Lesemuffel!

Vom 15. Oktober bis Mitte November fährt der ABC-Express auf Abschiedstournee durchs Ländle. Nach hunderten von Aufführungen mit tausenden an Zuschauern machen Florentine Leseratte, Leopold Bücherwurm und der Lesemuffel noch ein allerletztes Mal mit dem ABC-Express Halt und zwar bei uns im Eppinger Figurentheater. Verpassen Sie also nicht die letzte Aufführung von „Der ABC-Express“.

Vergnügt tauchen Florentine und Leopold mit den Kindern in die wunderbare Welt der Bücher ein. In eine Welt, in der alles möglich ist: Geschichten werden lebendig, Buchstaben tollen herum und ... sogar der Lesemuffel bekommt schließlich Freude am Lesen!

Dieses Theaterstück ist besonders geeignet für Vorschulkinder und Leseanfänger, aber auch für Kinder, die schon gut und gerne lesen.