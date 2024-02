Der alltägliche Rassismus in Deutschland

Rassismus ist in Deutschland Alltag. Denjenigen, die ihn erleben und überleben, ist das schmerzhaft bewusst. Die, die sich rassistisch verhalten, wissen oft nicht darum – was an der Wirkung allerdings nichts ändert.

Warum sind rassistische Vorurteile und Diskriminierung so weit verbreitet? Was braucht es, damit sich das ändert? Und wie können wir Teil dieser Veränderung sein? Diese Fragen nehmen wir gemeinsam in den Blick.

Nach einem Impulsreferat von Agnes Kübler (Pfarrerin und Referentin für die Themen Rassismus und Antisemitismus der Fachstelle für Weltanschauungsfragen) findet ein Gespräch

mit den Teilnehmenden statt.

Im Anschluss an die Veranstaltung gibt es von Geflüchteten zubereitetes Fingerfood.