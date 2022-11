Der Arbeitsmarkt im Wandel

Wer nach einer Familienzeit wieder zurück in den Beruf will, hat viele Fragen zur Entwicklung des aktuellen Arbeitsmarktes. Wo sind wichtige Informationen zu finden? Was sind die aktuellen Trends und welche Kompetenzen braucht man? Welche Chancen gibt es im erlernten Beruf und welche Alternativen stehen zur Verfügung? Im Online-Seminar am Mittwoch, 23. November von 9:00-10:00 Uhr erfahren die Teilnehmenden Aktuelles rund um den Arbeitsmarkt.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, daher ist eine Anmeldung bis zum 21. November erforderlich per E-Mail (Ludwigsburg.BCA-Veranstaltungen@arbeitsagentur.de) oder telefonisch unter 07141 / 137 426. Die Zugangsdaten werden mit der Anmeldebestätigung mitgeteilt.

Die Veranstaltung findet im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Planen Sie Ihre Zukunft – Wiedereinstieg leicht(er) gemacht“ statt. Zielgruppe sind Menschen, die sich beruflich orientieren wollen oder einen (Wieder-) Einstieg in den Beruf planen. Veranstalterinnen sind die Beauftragten für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt der Arbeitsagenturen.

Weitere Termine in den Veranstaltungsdatenbanken unter www.arbeitsagentur.de.