Der Astronaut - Project Hail Mary

Großer Elzpark Mosbach 74821 Mosbach

Der tschechische Astronaut Jakub befindet sich seit Monaten allein auf einer Forschungsmission am Rand des Sonnensystems.

 Während die Distanz zur Erde immer größer wird, beginnt auch seine Ehe zu zerbrechen. Unterstützung erhält er ausgerechnet von einem geheimnisvollen Wesen an Bord seines Raumschiffs, das ihm hilft, seine Vergangenheit und seine Entscheidungen zu hinterfragen. Der Film verbindet eindrucksvolle Weltraumbilder mit einer tiefgründigen Geschichte über Nähe, Verlust und Menschlichkeit.

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Freizeit & Erholung
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