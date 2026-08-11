Der Bär, der nicht da war

In seiner Tasche entdeckt der Bär eine Nachricht, auf der steht: „Bist du ich?

„Eine sehr gute Frage“, findet der Bär und beginnt sich zu suchen. Ein wundersamer Wald beginnt um ihn herum zu wachsen. Der Bär staunt, lauscht dem Klang seiner eigenen Stille und auf seiner Reise immer tiefer in den Wald hinein trifft der Bär sehr alte Freunde. Er erfreut sich daran, dass es schöner ist, an Blumen zu riechen, als sie zu zählen, verirrt sich beim geradeaus fahren mit dem trägen Schildkrötentaxi und findet schließlich – zu seiner großen Freude – sich selbst. Mit Licht und Schatten, viel Bewegung, humorvollen Figuren und Musik lädt die kindgerechte, philosophische Bärengeschichte zu einer zauberhaften Reise, zu einer verspielten, bejahenden Suche nach der eigenen Identität, ein.