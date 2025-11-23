DER BÄRENBERG

Abenteuergeschichte über das Finden des eigenen Weges mit viel Musik Theater Mummpitz.

Am Fuße eines hohen Berges stehen drei Bären und blicken sehnsüchtig zum Gipfel empor. Da oben muss es so schön sein! Daher ziehen sie los, um den Berg zu erklimmen. Doch als sie an einer Weggabelung ankommen, können sie sich nicht einigen, welcher Weg der richtige ist. Daher beschließen die drei Bären, sich zu trennen. Jeder Bär geht seinen eigenen Weg, muss Gefahren bestehen und Ängste überwinden, um am Gipfel anzukommen. Obwohl sie gute Freunde sind, sind die drei Bären grundverschieden. Ihr Ziel ist das gleiche, doch sie haben unterschiedliche Vorstellungen davon, wie man dieses erreicht. Gibt es wirklich nur einen richtigen Weg? Manchmal müssen selbst die besten Freunde ihre eigenen Wege gehen, weil für jeden etwas anderes richtig ist.