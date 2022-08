"Der Bücherschatz" ist eine clowneske Geschichte über die Faszination für Bücher, die Liebe zum Lesen und das humorvolle Aufeinandertreffen zweier Generationen.

Dabei erleben die Hauptfiguren Glucks (Kirstie Handel) und ihre 92 1/2 jährige Oma (Judith Gorgass) ein fabulöses Abenteuer.

Die beiden finden ein mysteriöses Buch, in dem sie selbst die Protagonistinnen sind.

Sie werden auf eine wundersame Reise geschickt! Ihre Stationen sind so vielfältig wie ihre Transportmittel: mit dem Zug geht es in den Zoo, von dort hoch zu Ross in den wilden Westen, auf einem Albatros in den friedlichen Osten und schließlich mit einer Weltraumrakete auf den Mond.

Werden sie den Bücherschatz finden?

Für Kinder ab 4 Jahren.

Dauer: ca. 50 Min.