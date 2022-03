Der Bad Mergentheimer Totentanz - Jetzt vor Ort!

Während der Corona-Auszeit im Frühjahr 2021 standen anlässlich zu Ostern in einem Online-Vortrag Bilder des von Tobias Weiß geschaffenen „Biblischen Totentanzes“ im Mittelpunkt, die von Heil und Erlösung künden. Jetzt, ein Jahr später, werden direkt vor Ort in der Michaelskapelle auf dem alten Friedhof die Szenen vorgestellt, in denen es um Gier und Selbstsucht, um Verleumdung und Hass, um Niedertracht und Mordlust geht.

Konkret sind das: der Sündenfall, Kain‘s Brudermord, die Sintflut, der Untergang von Sodom und Gomorra, Davids Sünde sowie das grausame Ende von Ahab und Isebel.

Referenten: Lore Groth-Faninger, Andreas Steffel

Kosten: freiwillige Spende

Kontakt: Telefon 07931-9689743, E-Mail keb.mergentheim@drs.de