Der Barbier von Sevilla

"Figaro hier, Figaro da!" Wer kennt sie nicht, die Arie mit dem rasend schnellen "Figaro, Figaro, Fiiiigaro..." Gioacchino Rossini hat die höllisch schweren Töne dazu komponiert, und sie sind zu einem richtigen Opernschlager geworden.

Aber die ganze Oper, zu der die berühmte Arie gehört, hat Temperament und vor allem Witz.

Ein pfiffiger Frisör hilft darin dem über beide Ohren verliebten Grafen Almaviva, seine Angebetete Rosina zu erobern. Das Problem ist nur: Dr. Bartolo will sie auch gerne heiraten, weil er auf ihr Geld scharf ist, und wacht eifersüchtig über jeden Schritt der schönen Rosina. Zum Glück gibt es aber Figaro, der eine diebische Freude an Maskeraden hat und Bartolo so manches Schnippchen schlägt.

Wer sich mit Oper auskennt, weiß natürlich, dass auch Mozart einen „Figaro“ auf die Opernbühne gebracht hat. Gut 35 Jahre später schreibt Rossini dazu sozusagen die Vorgeschichte. Mit viel Gespür für junge Musikhörer macht Christian Kabitz aus Rossinis „Barbier von Sevilla“ ein Opernerlebnis für die ganze Familie.

Besetzung:

Sängerinnen und Sänger der Operainstabilie Würzburg

Christian Kabitz – Buch, Regie und Moderation

Bei sehr schlechter Wetterprognose (anhaltender Regen/Gewitter) wird das Konzert in die Aula Alte Steige Wertheim verlegt. Aktuelle Informationen am Vortag des Konzerts unter www.mozartfest.de.