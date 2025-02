Der Bauernkrieg 1525 in Südwestdeutschland – seine Geschichte und heutige Bedeutung

Kaum ein Ereignis der älteren Geschichte Deutschlands beschäftigt Fachwelt und Öffentlichkeit so lange und intensiv wie der sog. Bauernkrieg, dessen Kernphase sich heuer zum 500. Mal jährt. Der Referent stellt die Entwicklungen des Jahres 1525 in Württemberg wie auch in der weiteren Umgebung Reutlingens vor und geht dabei auch auf die südwestdeutschen Vorläuferaufstände vom „Bundschuh“ bis zum „Armen Konrad“ ein. Außerdem erörtert er, welche Bedeutung der Bauernkrieg für die Demokratiegeschichte unseres Landes hat. Er vergleicht die Situation von damals mit heute, um abschließend die These aufzustellen, dass es sich heutzutage mehr denn je lohnt, den Bauernkrieg in den Blick zu nehmen.

Bernd Breyvogel studierte Mittelalterliche Geschichte und Kunstgeschichte. Seit 2004 leitet er das Archiv und die Museen der Stadt Weinstadt, darunter das Museum Bauernkrieg im Württemberg-Haus Beutelsbach. Der Vortrag ist Auftakt einer Veranstaltungsreihe zum Bauernkriegsgeschehen im Landkreis. Der Abend wird gefördert von der Stadt Reutlingen, der Stiftung OEW sowie von GEW und der FairEnergie.