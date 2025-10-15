Der Bauernkrieg in Württemberg

Anlässlich des Gedenkjahres „500 Jahre Bauernkrieg“ spricht Dr. Bernd Breyvogel, Stadtarchivar und Museumsleiter von Weinstadt, über den Bauernkrieg in Württemberg.

Vom Beginn auf dem Wunnenstein am 16./17. April 1525 bis zur blutigen Schlacht bei Böblingen rund vier Wochen später. Auch die Vorläufer des Bauernkriegs sowie die lokalen Ereignisse im Remstal werden angesprochen. Der Referent beleuchtet dabei vor allem die Rolle des Bauernkriegs für die Demokratiegeschichte in Deutschland und geht der Frage nach, was uns das historische Thema heute noch zu sagen hat.