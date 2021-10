Der besondere Museumsabend

Kunst, Markt und Macht in der Gegenwart - wie funktioniert der Kunstmarkt?

Die Kunsthistorikerin Monika Pfau nimmt uns mit in die Welt der Kunst als Geschäft. Wie kommen so hohe Auktionsrekorde zustande? Wer entscheidet was gute Kunst ist? Nach welchen Regeln agiert der Kunstmarkt? In einem spannenden und kurzweiligen Vortrag erfahren Sie Hintergründe, ungeschriebene Gesetze und Anekdoten aus der globalen Kunstmarktwelt. Ziel ist es, die Zusammenhänge zwischen Kapital und Kunst zu erkennen.

Referentin: Monika Pfau, Kunsthistorikerin, Öhringen.

