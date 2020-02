Friedrich Dürrenmatts tragische Komödie „Der Besuch der alten Dame“ wurde 1956 in Zürich uraufgeführt. Das Stück, das nicht zuletzt von Liebe und Schmerz erzählt, wurde zum internationalen Durchbruch des Autors. Es ist eine Parabel über Opportunismus und die Bestechlichkeit einer Gemeinschaft durch Geld.

Protagonistin ist Multimilliardärin Claire Zachanassian. Nach vielen Jahren kehrt sie in ihre zwischenzeitlich heruntergekommene Heimatstadt Güllen zurück. Noch am Abend ihrer Ankunft verspricht sie den Güllenern eine Milliarde, wenn jemand Alfred Ill tötet. Der zukünftige Bürgermeister der Stadt hat Claire einst für eine bessere Partie verlassen. Sie war schwanger und wurde vor Gericht von Ill erniedrigt und verraten. Unter tosendem Beifall lehnen die Güllener das Angebot ab. Doch schon am nächsten Tag werden die besseren Zigaretten, die fettere Milch und neue Schuhe gekauft. Niemand glaubt daran, dass jemand den Mord begeht, aber alle rechnen mit der Milliarde. Der Einzige, der das sofort durchschaut, ist Alfred Ill …