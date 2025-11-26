Der Besuch der alten Dame

Schauspiel von Friedrich Dürrenmatt

Schwabenlandhalle Fellbach Guntram-Palm-Platz 1 Fellbach

Mit abgründigem Humor und scharfer Beobachtungsgabe nimmt der Schweizer Dramatiker Friedrich Dürrenmatt in seiner 1956 uraufgeführten Tragikomödie die Korrumpierbarkeit des Menschen aufs Korn.

Und erzählt zugleich die bewegende Geschichte einer gescheiterten Liebe. Das Münchner Ensemble Persona bringt den Klassiker jetzt unter der Regie seines Leiters Tobias Maehler neu auf die Bühne. Die Titelrolle übernimmt die bekannte österreichische Theater- und TV-Schauspielerin Mona Seefried.

Theater & Bühne
