Der Besuch der alten Dame

Eine tragische Komödie von Friedrich Dürrenmatt.

Stellen Sie sich vor: Sie sind finanziell am Ende, und plötzlich macht Ihnen jemand ein unmoralisches Angebot, das bei Ihnen Hoffnungen, Sehnsüchte aber auch Ängste weckt. Wie weit sind Sie bereit zu gehen? Wie verhält sich eine verarmte Gesellschaft, wenn plötzlich unermesslicher Wohlstand lockt? Werden moralische, ethische Grund-sätze über den Haufen geworfen, bis hin zu einem Mord?

Güllen, einst eine florierende Stadt, steht vor dem Ruin. Da macht die Milliardärin Claire Zachanassian ihrer Heimatstadt ein folgen-schweres Angebot: Eine Milliarde für Gerechtigkeit, den Tod ihres ehemaligen Geliebten. Werden die Güllenerinnen und Güllener der Verlockung dieses Angebots widerstehen können?