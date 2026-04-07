Der Besuch der alten Dame

Millionen gegen Moral? Claire Zachanassian kehrt als Milliardärin und Besucherin in ihre verarmte Heimat Güllen zurück – in das Städtchen, das sie einst verriet und ihre Wahrheit vor Gericht leugnete.

Dafür verlangt sie nun Vergeltung und bringt ein unmoralisches Angebot ins Spiel. Mit der Zeit und wachsender Not scheinen sich die moralischen Maßstäbe zu verschieben. Was zunächst ironisch-komödiantisch, aber auf keinen Fall ernst startet, endet in einer bitteren Verhandlung um den Preis der Menschlichkeit.