Der Besuch der alten Dame

Tragische Komödie nach Friedrich Dürrenmatt

Was ist Gerechtigkeit wert? Und was passiert, wenn plötzlich sehr viel Geld ins Spiel kommt?

Mit Friedrich Dürrenmatts weltberühmter Tragikomödie bringt der Jugendspielclub JUNGES THEATER LEONBERG einen zeitlosen Theaterklassiker auf die Bühne – spannend, bitterböse und überraschend aktuell.

Die einst verstoßene Milliardärin Claire Zachanassian kehrt in ihre verarmte Heimatstadt zurück. Sie bietet den Bewohnerinnen und Bewohnern ein unglaubliches Geschäft an: unbegrenzten Reichtum – gegen den Tod eines Mannes. Was zunächst undenkbar scheint, beginnt langsam die Moral der ganzen Stadt zu verändern …

Mit viel Spielfreude und Intensität widmet sich das Ensemble den großen Fragen nach Schuld, Verantwortung und der Macht des Geldes.