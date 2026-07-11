Tragische Komödie über Gerechtigkeit, Macht und Moral.

Der Besuch der alten Dame von Friedrich Dürrenmatt erzählt die Geschichte der Milliardärin Claire Zachanassian, die in ihre verarmte Heimatstadt zurückkehrt. Sie unterbreitet den Bewohnern ein unmoralisches Angebot: Reichtum für die Ermordung ihres einstigen Geliebten, Alfred Ill.

Erleben Sie Dürrenmatts großen Klassiker über Gerechtigkeit, Macht und Moral modern inszeniert.