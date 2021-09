Der beteubende Geruch von Weiss - DSE

Wer jemals ein Bild von van Gogh gesehen hat, wird es nicht vergessen.

Mit ihm erlebt man die Explosion der Farbe über Kornfeldern, das flirrende Schillern des Lichtes in Sonnenblumen, das Funkeln der Sterne über einer Spelunke und das flammenartige Lodern der Zypressen in einem Sommer Südfrankreichs. Van Gogh lehrt Farben sehen und man will sein Schüler sein.

Massinis Stück zeigt van Gogh nach seinem geistigen Zusammenbruch in einer psychiatrischen Anstalt. Um ihn herum keine Farben – nur Weiß. Für jemanden, der Farben erlebt wie er, ist das eine Folter. Für Zuschauer, die ihn dort erleben, entsteht der Wunsch, dass der betäubende Geruch von Weiß bald verschwinden möge, damit er uns das wieder bringen kann, was er am besten kann: Farbe. Und mit der Farbe alles, was wir uns von einem Sommer wünschen.

Massini ist eine der wichtigsten Stimmen im italienischen Theater, dem es in diesem Stück gelingt, eine bewegende Künstlergeschichte zu erzählen, die darum ringt das zu bewahren, was wir alle brauchen: Die lebendigen Farben, die uns das Leben lebenswert machen.

Aufführungsrechte: Per H. Lauke Verlag e.K.

Diese Produktion wird gefördert im Impulsprogramm »Kunst trotz Abstand« des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg.