„Zweimal verheiratet, zweimal geschieden, oft geliebt, oft verliebt, war sie letztlich zur Überzeugung gekommen, die zweite Hälfte ihres Lebens frei von einer Partnerschaft zu verbringen.

Ihr diesbezüglicher Hunger war gestillt.“ Heinrich Steinfest

In seinem neuen Roman „Der betrunkene Berg“ ergründet Heinrich Steinfest die Wege, die uns Zufall und Schicksal einschlagen lassen, und stellt die Frage, was mit uns geschieht, wenn eine böse Tat das Leben in eine andere Richtung lenkt: Ohne sie wäre er gestorben, dünn bekleidet, im Eis der Alpen. Das war wohl auch sein Plan, aber Katharina rettet ihn, bietet ihm Unterschlupf. Auf 1700 Metern Höhe betreibt sie eine Buchhandlung, die nun, im November, geschlossen bleibt. Sie behält den Fremden ohne Namen und Gedächtnis vorübergehend bei sich. Die beiden lesen zusammen, er kocht für sie, und Stück für Stück beginnt er sich zu erinnern. Heinrich Steinfest, geboren 1961, lebt nach Stationen in Albury, Wien und Stuttgart heute in Heidelberg. Er wurde mehrfach mit dem Deutschen Krimipreis ausgezeichnet, erhielt den Stuttgarter Krimipreis und den Heimito-von-Doderer-Literaturpreis. 2016 erhielt er den Bayerischen Buchpreis für „Das Leben und Sterben der Flugzeuge“, zuletzt erschien von ihm „Der Chauffeur“.