Der bewegte Mann - das Musical / Premiere

Musical von Christian Gundlach und Craig Simmons / Musik und Liedtexte: Christian Gundlach / nach dem Comic von Ralf König / Regie: Harald Weiler / Dauer: ca. 2 Stunden / Eine Produktion des Altonaer Theaters in Zusammenarbeitmit Stage Entertainment / Bücher erhältlich im Rowohlt Verlag

Axel und Doro könnten so glücklich sein. Doch während Doro für eine Beziehung bereit ist, kann Axel sich nicht vorstellen, seine unwiderstehliche Männlichkeit nur einer Frau zu widmen. Und so kommt es wie es kommen muss: Verwirrungen über Verwirrungen und am Ende findet sie ihn im Bett mit Norbert. Eine Reihe von Missverständnissen und emotionales Chaos sind definitiv vorprogrammiert.