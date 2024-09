Der Biographische Salon "Erzähl' mir von dir ..."

Der Biografischer Salon „Erzähl‘ mir von dir …“

Das Erzählen ist ein Grundbedürfnis. Wer berichtet nicht gern von seinen Erfahrungen und Erlebnissen. Mit dem Älterwerden entsteht zudem nicht selten das Bedürfnis, sich mit der eigenen Lebensgeschichte zu befassen. Das Angebot „Der Biografische Salon“ möchte Senioren zu anregenden Gesprächen zusammenbringen. Eingeladen sind Menschen, die gerne vom eigenen Leben erzählen und einen lebendigen Austausch untereinander wertschätzen.

In der Seniorenbegegnungsstätte im Beckschen Palais werden mittels vielfältiger, kreativer Methoden in sechs lebendigen Gesprächsrunden inspirierende Impulse zum Lebensrückblick gegeben. Die Gruppenleitungen Frau Dannwolf und Herr Kahlau sind in Biographiearbeit und Erwachsenbildung geschult. Ab 7. Oktober 2024 von 14.00 bis 15.30 Uhr, wöchentlich im Beckschen Palais, Stuttgarter Straße 12/1, kostenfrei. Anmeldung erforderlich. Weitere Informationen unter (07141) 910-2014 oder seniorenbuero@ludwigsburg.de