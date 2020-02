Der Blaufeldener Ostermarkt lädt ein

× Erweitern Ostermarkt Blaufelden Ostermarkt Blaufelden

Am Sonntag, 29. März, ab 11:00 Uhr findet in der Mehrzweckhalle zum 20. Mal der bunte und frühlingshafte Ostermarkt statt. Wie die Jahre zuvor veranstaltet das Fanfarencorps Blaufelden in der Markthalle nebenan wieder einen Flohmarkt. Insgesamt werden 80 Aussteller erwartet.

Wie jedes Jahr ist man froh, nach der Winterzeit endlich etwas Abwechslung zu bekommen. Erfreulich in dieser Zeit ist, dass der in der Region so beliebte Ostermarkt in Blaufelden wieder seine Tore öffnet. Die Besucher wissen genau, dass auf sie eine bunte, österliche und geschmackvolle Kunst wartet.

Mit Zeit und Freude können die kunstvollen Angebote betrachtet werden. Handbemalte Ostereier und österliche Dekorationsartikel sind das eine, feinster Schmuck und tolle Holzwaren das andere. Außerdem warten Strick- und Nähsachen, Kerzen und die schönsten Ostergruß-Karten auf die Besucher.

Eine gute Bewirtung darf bei so einem Markt natürlich nicht fehlen. So wird von der Familie Waldmann, Blaufelden-Ehringshausen ein guter Mittagstisch geboten sein. Besonders erfreulich ist, dass auch die Landfrauen Blaufelden mit dem Landfrauencafé und ihren reichhaltigen und selbst gebackenen Kuchen wieder mit dabei sind.

Nebenan in der Markthalle findet gleichzeitig ein großer Flohmarkt statt. Ein besonderer Treff für Sammler, Händler und Liebhaber. Neben viel Krempel und Plunder kann man natürlich das Glück haben, dass ein sehr gutes und wertvolles Sammlerstück dabei ist. Ob alte Münzen, Bilder oder Bücher, hier kann man nur sagen; lasst Euch überraschen.

Das Eisenbahn- und Dampfmodellmuseum ist an diesem Sonntag in der Zeit von 13:30 Uhr bis 16:30 Uhr geöffnet. Das fachkundige Personal freut sich auf Ihren Besuch.