Der Boxer Rukeli Trollmann war jung, attraktiv, er war ein Star und Deutscher Meister im Mittelleichtgewicht. Und er war ein Sinto. Einen Sinto ertrugen die Nationalsozialisten nicht als deutschen Meister, sein Boxstil – leichtfüßig wie später Mohamed Ali – sei undeutsch. Und so nahmen sie ihm seinen Titel, später dann im KZ auch das Leben. Das Ein-Mann-Theaterstück erinnert an dieses Ausnahmetalent, an den Aufstieg und Fall des deutschen Boxmeisters Rukeli Trollmann, der in seinem Sterben leider keine Ausnahme war, sondern einer von rund 500.000 Sinti und Roma. Das Theater am Olgaeck Stuttgart inszeniert die Aufführung zum 80. Jahrestages des Kriegsendes. Für Rukeli kam das Ende des Krieges zu spät. Wo: Dietrich-Bonhoeffer-Haus Welzheim Wann: 27. April 2025, 18.00 Saalöffnung, 18:30 Aufführungsbeginn Veranstalter sind das Theater am Olgaeck, der Arbeitskreis Sinti und Roma & Kirchen und die Evangelische Kirchengemeinde Welzheimer Wald