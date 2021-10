Der Brandner Kaspar kehrt zurück

Komödie von Wolfgang Maria Bauer in schwäbischer Fassung

Eine Produktion des Theater Lindenhof

Im himmlischen Paradies über Süddeutschland hockt der Brandner nunmehr seit sieben Jahren und es ist auf Dauer recht langweilig. Auf der Erde dagegen muss dringend ein Verbrechen verhindert werden. Der Flori, Brandners Schwiegersohn, will sich das in Bürgermeister Senfles Garten vergrabene Vermögen sichern und das wird die Senfle-Witwe nicht überleben. Im Himmel weiß man das schon, denn da erscheinen die Zeitungen immer zwei Tage vor den Ereignissen. Also muss der Brandner runter auf die Erde und eingreifen. Der Flori darf nicht zum Räuber und Mörder werden, immerhin hat er vier Kinder und ist die große Liebe von der Marie, Brandners Enkelin. Gut, dass der Brandner im Knochenkarle einen Freund hat, der ihm hilft. Und gut auch, dass die hohe Dreieinigkeit beim Jüngsten Gericht eine salomonische Lösung findet. Das irdische Leben scheint selbst in schwierigsten Situationen gestaltbar, vorausgesetzt man hat die nötige Bauernschläue - wie der Brandner Kaspar.

"Der Brandner Kaspar und das ewig Leben", in der Inszenierung von Christoph Biermeier, war über mehrere Jahre eine unserer erfolgreichsten Tourneeproduktionen. Nun setzt Christoph Biermeier die Fortschreibung des berühmten Volkstheaterklassikers aus der Feder von Wolfgang Maria Bauer in Szene.

Regie: Christoph Biermeier

Dramaturgie: Georg Kistner

Bühne und Kostüm: Claudia Rüll Calame-Rosset

Musik: Wolfram Karrer

Es spielen:

Stefan Hallmayer, Linda Schlepps, Gerd Plankenhorn, Berthold Biesinger, Bernadette Hug, Luca Zahn, Carola Schwelien, Wolfram Karrer

Samstag, 13. November 2021, 20 Uhr

Sonntag, 14. November 2021, 18 Uhr

Tickets sind ab Mitte Oktober erhältlich.

Hinweis: die ursprünglich für diesen Termin vorgesehene Lindenhof-Produktion "Am zwölften Tag" musste kurz nach Drucklegung unseres Spielplanleporellos nochmal verschoben werden. Wir zeigen sie nun am 27. und 28. Dezember 2021 sowie vom 18. bis 20. Februar 2022.