Der Brandner Kaspar kehrt zurück

Von Wolfgang Maria Bauer, nach Motiven von Franz von Kobell.

Achtung! Der Brandner Kaspar meldet sich aus dem Himmel zurück! Wolfgang Maria Bauer hat die erfolgreiche Geschichte um den Brandner Kaspar weitergeschrieben. Das Theater Lindenhof und Regisseur Christoph Biermeier verarbeiten die Fortsetzung zu einer prallen Komödie mit Linda Schlepps und Stefan Hallmayer in den Hauptrollen.

Seit sieben Jahren sitzt der Brandner Kaspar schon im Paradies und langsam wird ihm, trotz aller Annehmlichkeiten, langweilig. Es fällt ihm schwer von oben mit anzusehen, wie sein Enkelkind, die Marie, mit ihrem Mann Flori ein schweres Leben führt. Mit Aushilfsjobs versucht Flori die Familie über Wasser zu halten, doch das Geld reicht einfach nicht. Als Flori droht, auf die schiefe Bahn zu geraten, beschließt der Brandner, dass er eingreifen muss. Trickreich bringt er den Knochenkarle dazu ihn mit auf die Erde zu nehmen, um Floris Kopf und Kragen zu retten. Im Himmel und auf Erden erzeugt das eine Menge Aufregung!

Die schöne Utopie, dass man in größter Not Hilfe vom Himmel bekommt, wurde hier zu einer wunderbaren Komödie verarbeitet, die das Theater Lindenhof in einer schwäbischen Fassung zeigt.