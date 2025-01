FSK offen | deutsche Synchronfassung

Großbritannien 2024 | R+B: Brady Corbet, Mona Fastvold | K: Lol Crawley | D: Adrien Brody (László Tóth) · Guy Pearce (Van Buren Sr.) · Felicity Jones (Erzsébet) · Joe Alwyn (Van Buren Jr.)

Ein grandioses und monumantales Werk – bildgewaltig, innovativ, spannend, kompromisslos, perfekt besetzt. Ein analog gedrehtes Filmepos, dessen Bilder und seine besondere Farbstimmung dem Film eine ans Kino der 1950er-Jahre erinnernde Atmosphäre verleihen. Mit packenden Figuren und suggestiven Raumfantasien werden Seelenlandschaften einer Moderne entworfen, die energisch der Zukunft entgegenstrebt, während sich das Vergangene gleichzeitig als hartnäckiger Subtext in sie einschreibt. Es ist eine fiktive Gestalt, die Corbet und seine Ko-Autorin ersonnnen haben: - László Tóth ist ein in Ungarn geborener jüdischer Architekt, der am Dessauer Bauhaus ausgebildet wurde. Er überlebt den Holocaust und kann 1947 in die USA auswandern. Dort hält er sich zunächst mit Hilfsarbeiten auf dem Bau über Wasser, bis er den millionenschweren Magnaten Van Buren kennenlernt, der ihn damit beauftragt, ein Ehrenmal für seine verstorbene Mutter zu entwerfen. Tóth kann dabei seine modernistischen Ideen umsetzen, lebt in den folgenden Jahren auf dem Anwesen seines Bauherren und kann schließlich 1953 seine schwerkranke Frau Erzsébet nachholen. Doch die Traumata seiner Vergangenheit lassen sich nicht überwinden. Zudem ist er dermaßen unnachgiebig im Verfolgen seiner Vision, dass sich die Konflikte mit den Geldgebern, den Bauunternehmern und der örtlichen Gemeinschaft immer weiter zuspitzen ... DER BRUTALIST feierte seine Premiere in Venedig und wird seither, wo immer er gezeigt wird, mit Preisen geradezu überhäuft - u. a. 5 Preise des Filmfestivals Venedig und 7 Nominierungen für die Golden Globe Awards, die im Januar 2025 verliehen werden.

Der Film ist in zwei Kapitel geliedert. Wir zeigen ihn mit einer Pause von ca. 45 Minuten. Bitte beachten Sie weitere Spieltermine ab 6. März.