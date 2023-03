Der Calwer Wochenmarkt

probieren, schmecken und genießen in herrlicher Atmosphäre, das ist das Motto unseres Wochenmarktes. Ein Markt auf den wir stolz sind, denn er ist ein richtiges Markterlebnis. Über 15 Händler bieten bei jedem Wetter das ganze Jahr über eine sehr gute Qualität zu einem fairen Preis.

Nach dem Motto: „Regionalität hat Vorfahrt“ wird dieses Credo, so gut es auch immer geht, in der Angebotspalette unserer Anbieter umgesetzt. Es gibt sehr viele gute Gründe auf dem Calwer Wochenmarkt einzukaufen, aber besonders schön ist es, wenn Menschen sich treffen, miteinander reden und der Markt einfach ein lebendiger Treffpunkt ist. Der Wochenmarkt ist ein sehr wichtiger Teil unseres „Kaufhauses Innenstadt“, er belebt die Stadt und hat eine Anziehung in die Region.