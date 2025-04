Der Crailsheimer Ehrenbürgern Dekan Friedrich Hummel

Neben Bürgermeister Friedrich Fröhlich ist der frühere evangelische Dekan Friedrich Hummel (1861-1946) der zweite Crailsheimer Ehrenbürger, dessen politische Haltung insgesamt und speziell seine Rolle in der Zeit des Nationalsozialismus Anlass für Diskussionen ist.

Von 1903 bis 1926 bekleidete Hummel das Amt des Dekans und wirkte damit an maßgeblicher Stelle in den Jahren des großen politischen Umbruchs von der ausgehenden Kaiserzeit über den Ersten Weltkrieg bis in die Jahre der Weimarer Republik. Für seine Verdienste um die Erforschung der Stadtgeschichte, u.a. als Hauptverfasser des Crailsheimer Heimatbuchs, wurde Hummel 1923 mit dem Ehrenbürgerrecht der Stadt ausgezeichnet. Dabei ist heute seine ausgesprochen konservativ-nationale politische Haltung, die ihn 1933 sogar in die NSDAP führte, nicht unumstritten. Der Vortrag versucht vor dem Hintergrund dieser Diskussion eine kritische Würdigung.