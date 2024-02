„Der Deichgraf“ – Ein Abendessen mit Matthias Platzeck

In der DDR studierte er Biomedizin, 1988 wurde er dann auch politisch aktiv. Nach der Wende zunächst bei Bündnis90, wechselte er 1995 zur SPD, in der er rasch aufstieg. 1997 machte er als „Deichgraf“ bzw. Krisenmanager bei der verheerenden Oderflut von sich reden. Viele Jahre Umweltminister in Brandenburg, wurde er in der Folge OB von Potsdam, Ministerpräsident in Brandenburg und SPD-Bundesvorsitzender, bevor er gesundheitlich schwer angeschlagen seine Ämter niederlegte. Die Versöhnung mit Israel, Belarus und Russland war und ist ihm sehr wichtig, weswegen er folgerichtig u.a. 2014 den Vorsitz des Deutsch-Russischen Forums e. V. übernahm. Noch heute hält er Kontakt nach Moskau und weist auf die Vorgeschichte zum Ukrainekrieg hin, so sehr er den Angriff auch verurteilt. Auch fordert er wie viele Russland-Insider, die die Geschichte kennen, mehr Friedendiplomatie. Platzeck, der drei Töchter und sieben Enkel hat, bekleidet zahlreiche Ehrenämter; u.a. ist er Vorstandsmitglied der Jerusalem Foundation, die sich für die Verbesserung der jüdisch-palästinensischen Beziehungen einsetzt.

Im Austausch mit dem Journalisten Joachim Kreibich geht es um Hochwasserschutz und Russland, um Klimakrise und politische Krisen und um die abnehmende Fähigkeit der Politik, die Bürger zu erreichen – und um Lösungsansätze dafür. Genügend Stoff also für einen spannenden Abend.

-JETZT KARTEN SICHERN (JE 85,00 € inkl. Eintritt und 4-Gang-Menü)-

-Auch als Geschenk geeignet!-

Kartenreservierungen unter Angabe Ihres Namens, Anschrift, Mobilnummer und Email-Adresse an: puchanthomas@outlook.de / Betreff: Ein Abendessen mit Matthias Platzeck 04.10.2024

Termin: Freitag, 4. Oktober 2024, 18:30 Uhr bis ca. 22:30 Uhr

Veranstaltungsort: Gasthaus Schwanen, Hauptstr. 28, 72147 Nehren

-Dies ist eine Veranstaltung des Forums Nachhaltigkeit Nehren (FNN). Das „Forum Nachhaltigkeit Nehren“ (FNN) wird getragen vom SPD-Ortsverein Nehren und dem Bündnis nachhaltige Mobilität – S T E I N L A C H T A L e.V