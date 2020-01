Die über dreihundertjährige Präsenz des Deutschen Ordens in Spanien ist wenig bekannt. Er nahm an der Seite anderer Ritterorden an der Rückeroberung Andalusiens von den islamischen Eroberern teil. Zu Beginn war er aber auch Bestandteil der Politik der Annäherung der staufischen Kaiser an das Königreich Kastilien, dessen König Fernando II. 1219 in Burgos Prinzessin Beatrix von Schwaben, Enkelin Friedrichs I. „Barbarossa“, heiratete. Beatrix wurde auf ihrer von spanischen Legenden umrankten Reise von Rittern des Deutschen Ordens eskortiert, die damals erstmals spanischen Boden betreten haben könnten. Von 1231 – 1556 ist der Deutsche Orden in Spanien dokumentarisch belegt. Franz H. Thiele, Oberst a.D., arbeitete als Diplom-Übersetzer und Verhandlungsdolmetscher für Englisch und Spanisch und ist Familiare des Deutschen Ordens, Mitglied der spanischen Königlichen Vereinigung der Caballeros des Klosters Yuste und seit langem Museums- und Stadtführer in Bad Mergentheim.