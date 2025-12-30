Eppinger Figurentheater - Liebe zartbitter

Ein Lieder-Abend der ganz großen Gefühle, zum Schwelgen, Träumen, Seufzen… Gastspiel von Regina Greis (Gesang) und Klaus Hügl (Piano) „Nur die Liebe lässt uns leben“ – und singen.

Zu keinem anderen Gefühlszustand gibt es einen größeren Reichtum an Liedern, Arien und Chansons. Mit einer ganz besonderen Auswahl an Liebesliedern, von zart bis bitter, nehmen Regina Greis und Klaus Hügl Sie mit auf eine Reise durch alle Facetten der Liebe.