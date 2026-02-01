Eppinger Figurentheater- Nichts Schöneres

Eine Liebesgeschichte der etwas anderen Art, bei der die Tränen in die Kaffeetasse tröpfeln, mal vom Lachen, mal vom Weinen.

Mechthild Huschke, nicht mehr ganz jung und bisher nicht gerade vom Leben verwöhnt, hat per „Annongse“ einen Studenten kennengelernt. Einen wesentlich Jüngeren, der ihr sogar ein Gedicht geschrieben hat! Extra für sie! „Du Scheiße, Mechthild – jetzt liebt dir doch mal eener!“ Nichts Schöneres hat sie je gehört. Mechthild scheint ihrem neuen Glück aber nicht recht vertrauen zu wollen, denn bisher hatte sie auch nicht viel davon gehabt. Mit Dieter war sie verheiratet, gesoffen hat er, Prügel gab es und an seine Saufkumpanen hat er sie auch noch verkauft. „Dieter is nich mehr“ – da hat sie ein wenig nachgeholfen und nun, nach Knast und Klapse, winkt … das Glück?!. Es spielt: Cosima Greeven; Regie: Christian Marten-Molnár