Eppinger Figurentheater - Die Burg

Eine faszinierende Reise ins tiefste Mittelalter. Figurentheater für Kinder und Jugendliche ab 8 bis 12 Jahre.

Anno 1235. Tiefstes Mittelalter. Der reiche Lehnsherr Gerowin ist verzweifelt. Sechs Überfälle in zwei Jahren! Das ganze Dorf zerstört, immer wieder aufgebaut und immer wieder zerstört. Von einem weiteren Überfall kann Gerowin sich unmöglich erholen. Es ist seine Pflicht als Lehnsherr, das Land und die Menschen zu beschützen. Er braucht einen sicheren Ort für Alle: eine BURG! Gerowin gibt den Bau der Burg in Auftrag. Aber viele Schicksalsschläge verzögern den Fortschritt. Und als Baumeister Nagelstahl nach einem Unfall scheinbar im Koma liegt, ist die Fertigstellung gefährdet. Denn nur der Baumeister hat die Baupläne – und zwar im Kopf. Und als wäre es nicht schlimm genug, erreicht Gerowin die Nachricht, dass der Feind erneut im Anmarsch ist! Wird die Burg rechtzeitig fertig? Wird sie standhalten? Kann Gerowin seine Familie und seine Untertanen endlich schützen? „Die Burg“ ist ein historisch fundiertes Stück, in dem Schauspiel und Figurentheater kombiniert werden. Die eigens dafür komponierte Musik greift Elemente mittelalterlicher Musik und HipHop auf und schaﬀt so eine ungewöhnliche Verbindung zwischen Vergangenheit und Gegenwart.

Eigenproduktion vom Eppinger Figurentheater.