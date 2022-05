Der dickste Pinguin vom Pol – Kindertheaterstück von Ulrich Hub

In einer Bearbeitung von Rüdiger Pape und dem Theater PATATi-PATATA

Wind, Eis, Schnee … Das ist alles – mehr gibt es nicht am Südpol. Unser Pinguin passt hier nicht her – ihm ist hier einfach zu kalt. „Also, auf nach Sardinien“, denkt sich unser reiselustiger Pinguin. Was ihm wohl begegnen mag ? Die Geschichte ist eine humorvolle Suche nach Identität und dem richtigen Platz auf der Welt mit viel Bewegung, Tanz, Musik, Gesang.