"Der dickste Pinguin vom Pol" gespielt vom Theater PATATi-PATATA aus Reutlingen Kinder- und Figurentheater-Festival 2025 in der Stadtbücherei

Wind, Eis, Schnee… Das ist alles – mehr gibt es nicht am Südpol. Unser Pinguin passt hier nicht her – ihm ist hier einfach zu kalt. Ich will nach Sardinien, denkt sich unser Pinguin, denn da gibt’ s immer Sardinen zu futtern – lecker. Die Geschichte vom reiselustigen Pinguin ist eine humorvolle Suche nach Identität und dem richtigen Platz auf der Welt mit viel Bewegung, Tanz, Musik, Gesang. Ein Kindertheaterstück ab 4 J. von Ulrich Hub, in einer Bearbeitung von Rüdiger Pape und dem Theater PATATi-PATATA aus Reutlingen