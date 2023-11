Der dickste Pinguin vom Pol

Wind, Eis, Schnee… Das ist alles – mehr gibt es nicht am Südpol. Unser Pinguin passt hier nicht hin – ihm ist hier einfach zu kalt.

Er ist nicht der Typ für Eis und Schnee. Wer bin ich? – Bin ich Vogel oder Fisch, fragt sich der Pinguin. Bin ich ein cooler Typ am coolen Südpol? Oder ein cooler Typ in heißer Gegend? Wo ist mein Platz? Wo komm ich her? Wo will ich hin? Ich will nach Sardinien, denkt sich unser Pinguin, denn da gibt’ s immer Sardinen zu futtern – lecker. Und da brennt mir die Sonne auf das Federkleid. Nix wie hin. Doch auf seiner Reise trifft er ständig auf Unbekanntes und muss so manche Gefahr meistern. Was er wohl in der neuen Welt macht? Die Geschichte vom reiselustigen Pinguin ist eine humorvolle Suche nach Identität und dem richtigen Platz auf der Welt mit viel Bewegung, Tanz, Musik und Gesang.