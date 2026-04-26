Der Diener zweier Herren

Komödie

Fassung für die Kreuzgangspiele von Achim Conrad.

Ein junges Paar soll gewinnbringend verheiratet werden. Die Braut war schon einem anderen versprochen, aber der ist verstorben. Doch plötzlich taucht der Totgeglaubte wieder auf, und alles kommt durcheinander. Mittendrin steht ein Diener, der immer hungrig ist und seiner Meinung nach viel zu wenig verdient. Daher nimmt er heimlich das Angebot an, einem zweiten Herrn zu dienen. Um das zu schaffen, türmt der Diener Lüge auf Lüge – aber zumindest hat er genug zu essen. Zudem ist einer der Herren des Dieners kein Mann, sondern eine verkleidete Frau. Und ihr Geliebter ist zufällig der andere Herr des Dieners. Dieser andere Herr ist auf der Flucht, weil er eines Mordes bezichtigt wird, den er gar nicht begangen hat. Das Ganze könnte sehr schlimm enden, tut es aber nicht. Im Gegenteil. Die Liebe siegt. Und dem Diener wird alles verziehen.

Die Inszenierung der weltberühmten und erfrischend jung gebliebenen Komödie von 1746 zaubert einen grandiosen Theaterspaß auf die Kreuzgang-Bühne und erschafft zugleich ein Liebesdrama, das uns tief berührt.