Der Donau entlang nach Wien

Hot Club Harmonists, Kallaton, Cantaccord, Foaie Verde, Gadjo Trio, Joka Quartett … dahinter bzw. davor steht immer die vielseitige Sängerin Katalin Horváth. Die Liste der unterschiedlichen Ensembles und Auftritte beim Kultursommer ist lang.

Alle waren einzigartig und programmatisch immer an bestimmte Themen, die Umgebung oder unsere Ideen angepasst. So auch heute. Das Quartett reist entlang der Donau von Bulgarien, Ungarn, der Slowakei & Co. bis nach Wien. Für Katalin Horvath ist das einfach. Sie stammt aus Ungarn und singt in sieben Sprachen. –– Im Anschluss an das Konzert verwöhnt Sie Familie Wendler vom Hoftheater-Restaurant auf der Empore passend mit einem österreichisch-ungarischen Buffet.

Katalin Horváth-Quartett

Katalin Horváth Gesang –– Frank Wekenmann Gitarre –– Jordan Djevic Bajan & Akkordeon –– Steffen Hollen-weger Bass

Konzert #31