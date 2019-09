Der Drache Kokosnuss kommt!

Der kleine Drache Kokosnuss lebt mit vielen anderen Drachen auf der Dracheninsel, die irgendwo in den Weltmeeren zu finden ist. Gemeinsam mit seinen Freunden, Stachelschwein Matilda und Fressdrache Oskar, erlebt er viele spannende Abenteuer. Am 12. Oktober schaut der Drache Kokosnuss bei OSIANDER in Reutlingen vorbei. Lass Dich von ihm knuddeln, hol Dir ein Autogramm oder mach ein schönes Foto von Euch beiden - alle kleinen und großen Fans sind herzlich willkommen!