Der Drache mit den roten Augen

Ein Stück nach Astrid Lindgrens Bauchladentheater.

Ein Geschwisterpaar läuft in den Schweinestall, um sich die neugeborenen Ferkel anzuschauen. Aber was ist das? Da sitzt auch ein kleiner schwächlicher Drache mit bösen Augen! Die Schweinemutter kümmert sich bald nicht mehr um ihn. Doch die beiden Kinder schließen den eigensinnigen Drachen schnell in ihr Herz.

Eine Geschichte vom Fremdsein, von Zuneigung, von Verantwortung und nicht zuletzt vom Abschiednehmen.

Für Kinder ab 3 Jahren

Die Veranstaltung findet im Rahmen des "Von klein AUF"-Festivals 8.-24.3. 2024 statt.