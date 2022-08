Der Mannlöwe Narasimha

Mit Valentina Kroneberg Lopes und Dr. Birgit Wüller

In der Glaubenswelt Südostasiens gibt es viele Wesen wie Narasimha, die unglaubliche Fähigkeiten und vielfältige Erscheinungsformen haben. Gemeinsam gehen wir ihren Fähigkeiten und ihrer Symbolik nach und setzen uns auch künstlerisch mit den kraftvollen Wesen auseinander.

Im Rahmen des Sommerferienprogramms 2022: Mystisch, magisch und machtvoll – von Drachen, Fabelwesen und anderen Geistern

Sie begleiten, verführen oder beschützen Menschen, stürzen sie ins Verderben oder ermöglichen Blicke in andere Sphären. Oft werden sie mit unerklärlichen Naturphänomenen oder übersinnlichen Erfahrungen in Zusammenhang gebracht und sind zwischen Fantasie, mündlichen Überlieferungen und bildlichen Darstellungen angesiedelt. Fließend sind auch die Grenzen zu religiösen Vorstellungen oder moralischen Belehrungen. In der Reihe des Sommerferienprogramms widmen wir uns entsprechenden Wesen und Figuren, lauschen Erzählungen und werden auch selbst gestalterisch tätig.