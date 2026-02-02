Der Duft des Südens - Die Orangerie im Winter

„Sie verdienen der Reichtum der Gärten genannt zu werden, die Lust des Geruchs und das Vergnügen des Geschmacks…“

Die Pflanzhäuser im Schlossgarten bestehen seit dem 17. Jahrhundert. Bis heute überwintern die Pflanzen hier – und wie im Barock sind es viele Arten von Zitruspflanzen. Die Führung bietet einen Blick auf die Geschichte der Orangerie und die rare Gelegenheit, vom Erfahrungsschatz der Schlossgärtnerin zu profitieren.