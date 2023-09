Der Ehevertrag

Um Streit zu bei einer möglichen Ehescheidung zu den Themen Rentenausgleich, Unterhalt, Zugewinn, Hausrat, elterliche Sorge oder Umgang zu vermeiden, kann es sinnvoll sein, vor oder auch während der Ehe bereits Regelungen in einem Ehevertrag festzuhalten. Große Bedeutung haben Eheverträge z. B. in Ehen, in denen ein Partner ein Unternehmen besitzt, oder wenn bei Eheschließung bereits Grundstücke oder Immobilien vorhanden sind oder ein Ehegatte Schenkungen und Erbschaften zu erwarten hat. In dem Vortrag werden die Scheidungsfolgen dargestellt, die einem Ehevertrag sinnvoll geregelt werden können. Zudem werden Möglichkeiten und Grenzen ehevertraglicher Regelungen auf Grundlage der aktuelle Rechtsprechung aufgezeigt.