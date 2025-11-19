"Der eigensüchtige Riese"

Ein poetisches Theaterstück frei nach Oskar Wilde für Kinder ab 5 Jahren – und Erwachsene, die sich von Natur und Fantasie verzaubern lassen wollen.

In Bildern, inspiriert von Henri Rousseaus geheimnisvollen Naturwelten, erzählt das Theaterstück von Mauern und Wundern, vom Wechsel der Jahreszeiten – und von der Kraft, die Herzen verändern kann.

Frei nach Oscar Wilde

Sieben Jahre war er fort – als der Riese heimkehrt, findet er seinen Garten voller spielender Kinder.

Doch anstatt ihre Freude zu teilen, baut er eine hohe Mauer.

Von nun an ist der Garten leer, die Vögel verstummen, und wo überall Frühling herrscht, bleibt hier nur Winter.

Doch Mauern halten nicht ewig: Als die Steine bröckeln, klettern die Kinder zurück – und mit ihnen kehren Sonne, Blüten und Leben ein. Ein einziges Kind aber bleibt zurück, weinend und hilflos. In diesem Moment erkennt der Riese, was er verloren hat. Er hilft, das Kind dankt ihm – und sein Herz wird weich. Die Mauer fällt, der Garten öffnet sich.